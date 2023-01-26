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1 час назад

Фигуристка Нугуманова не получила допуск к участию в чемпионате Санкт-Петербурга

ТАСС

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга не дала Елизавете Нугумановой допуск к выступлению на чемпионате города. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Фигуристка Нугуманова не допущена к участию в чемпионате Санкт-Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нугуманова не будет выступать, - заявил собеседник агентства. - Допуска к соревнованиям у нее нет".

Фигуристка отказалась комментировать ситуацию корреспонденту ТАСС.

Нугумановой 20 лет, она является призером этапов юниорского Гран-при. Ее лучший результат на чемпионате России - шестое место в сезоне-2020/21.

В мае 2022 года Нугуманова в интервью "Матч ТВ" рассказала, что вместе с Серафимой Саханович и другими неназванными фигуристками столкнулась с травлей и угрозами здоровью в группе тренера Евгения Рукавицына. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга заявила, что проведет расследование в связи с заявлением фигуристки. 12 августа в петербургской федерации сообщили ТАСС, что по итогам проверки Рукавицин будет продолжать готовить своих спортсменов к новому сезону, а Нугуманова договорилась перейти в группу Елены Соколовой.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,Серафима Саханович,Елена Соколова,
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