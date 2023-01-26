В Канаде пока не получили от ФФККР согласия на переход Ширяевой

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) до настоящего времени не получала от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) согласия на переход 15-летней москвички Ульяны Ширяевой. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Skate Canada.
"Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России", - сообщил представитель канадской федерации.
19 августа 2022 года тренер Ширяевой Алексей Василевский, под руководством которого спортсменка тренировалась в клубе "Армия фигурного катания", рассказал ТАСС, что фигуристка подала документы в ФФККР на переход в сборную Канады. До тех пор, пока ФФККР не даст официальное разрешение на переход фигуристки, она может выступать только на местных канадских турнирах, не имеющих официального квалификационного статуса.
В конце августа 2022 года на турнире в канадском Бернаби Ширяева стала победительницей, опередив ближайшую соперницу почти на 30 баллов. Ширяева является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров 2021 года, на юниорском первенстве России 2022 года она стала 11-й.