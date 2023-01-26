Тарасова оценила возвращение из США Натальи Линичук

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС оценила возвращение в Россию олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Линичук. По ее мнению, она будет полезна российскому спорту в качестве тренера.