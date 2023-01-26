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38 минут назад

Тарасова оценила возвращение из США Натальи Линичук

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС оценила возвращение в Россию олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Линичук. По ее мнению, она будет полезна российскому спорту в качестве тренера.

Тарасова оценила возвращение из США Натальи Линичук
Фото: 

Тарасова уверена, что Линичук продолжит деятельность в РФ, поскольку в США ее работа закончилась и учеников не осталось.

«Поживем — увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию — она многократная чемпионка, вырастила много учеников. Я на это надеюсь», — отметила она.

Ранее стало известно, что Линичук вернулась в Россию и намерена продолжать работу в фигурном катании. На ее счету вместе с бывшим супругом — тренером Геннадием Карпоносовым — дуэты Оксаны Грищук и Евгения Платова, Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Романа Костомарова и других.

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