Тарасова оценила возвращение из США Натальи Линичук

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС оценила возвращение в Россию олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Линичук. По ее мнению, она будет полезна российскому спорту в качестве тренера.
Тарасова уверена, что Линичук продолжит деятельность в РФ, поскольку в США ее работа закончилась и учеников не осталось.
«Поживем — увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию — она многократная чемпионка, вырастила много учеников. Я на это надеюсь», — отметила она.
Ранее стало известно, что Линичук вернулась в Россию и намерена продолжать работу в фигурном катании. На ее счету вместе с бывшим супругом — тренером Геннадием Карпоносовым — дуэты Оксаны Грищук и Евгения Платова, Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Романа Костомарова и других.