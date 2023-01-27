Гуменник не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Фигурист Петр Гуменник не примет участия в чемпионате Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

"Сегодня утром поднялась температура - 38,8 градусов. Поэтому он не выступит", - сказала Дайнеко.

Гуменнику 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в нынешнем сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе Гран-при России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.