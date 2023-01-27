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1 час назад

Гуменник не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию

ТАССиещё 4

Фигурист Петр Гуменник не примет участия в чемпионате Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Гуменник не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром поднялась температура - 38,8 градусов. Поэтому он не выступит", - сказала Дайнеко.

Гуменнику 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в нынешнем сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе Гран-при России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Фигурное катание,Петр Гуменник,
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