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32 минуты назад

Фигуристка Гущина рассказала, над каким прыжком ультра-си сейчас работает

Чемпионат.com

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, над каким прыжком ультра-си сейчас работает.

Фигуристка Гущина рассказала, над каким прыжком ультра-си сейчас работает
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы продолжаем работать над тройным акселем. Четверные пока не пробовали», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

16-летняя Ксения Гущина примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На турнире также выступят такие фигуристы, как Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, София Захарова, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и Пётр Гуменник. Ранее она участвовала в Кубке Первого канала, выступая за команду Камилы Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Ксения Гущина,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Первый канал,
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