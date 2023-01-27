Подробности о состоянии Костомарова на сегодняшний день

Глобальных изменений в состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

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"Ситуация остается стабильной. В целом можно констатировать положительную динамику. Глобальных изменений на данный момент нет", - сказал источник.

На вопрос ТАСС о том, общается ли Костомаров с родными, собеседник агентства ответил: "Это не самая верная формулировка для этой ситуации".

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.