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1 час назад

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова остается стабильным

ТАСС

Глобальных изменений в состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

Подробности о состоянии Костомарова на сегодняшний день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ситуация остается стабильной. В целом можно констатировать положительную динамику. Глобальных изменений на данный момент нет", - сказал источник.

На вопрос ТАСС о том, общается ли Костомаров с родными, собеседник агентства ответил: "Это не самая верная формулировка для этой ситуации".

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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