WADA получило от РУСАДА полный текст решения по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе WADA.
"Мы получили мотивировочную часть решения по делу Валиевой", - говорится в заявлении пресс-службы организации.
Копию документа ДАК должен был одновременно отправить и в РУСАДА. Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА.
13 января WADA сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении дисциплинарным комитетом решения по делу Валиевой, и теперь ожидает мотивировочной части, после изучения которой рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дисциплинарный антидопинговый комитет установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.
16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Фигуристка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.