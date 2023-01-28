WADA получило от РУСАДА полный текст решения по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе WADA.

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"Мы получили мотивировочную часть решения по делу Валиевой", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Копию документа ДАК должен был одновременно отправить и в РУСАДА. Дисциплинарный антидопинговый комитет имеет полную независимость от РУСАДА.

13 января WADA сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении дисциплинарным комитетом решения по делу Валиевой, и теперь ожидает мотивировочной части, после изучения которой рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дисциплинарный антидопинговый комитет установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.