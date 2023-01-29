Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем чемпионата Петербурга

Глеб Лутфуллин одержал победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Произвольные программы фигуристы представили в воскресенье.
По сумме двух программ Лутфуллин набрал 290,20 балла (97,15 - короткая программа, 193,05 - произвольная), вторым стал Макар Игнатов (286,97; 105,08 + 181,89), третьим - Дмитрий Алиев (282,50; 96,80 + 185,70).
Ранее в воскресенье в женских соревнованиях победительницей стала Ксения Гущина.
Чемпионат Санкт-Петербурга завершится произвольными программами спортивных пар и танцевальных дуэтов.