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1 час назад

Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга

ТАССиещё 6

Глеб Лутфуллин одержал победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Произвольные программы фигуристы представили в воскресенье.

Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем чемпионата Петербурга
Фото: ТАССТАСС

По сумме двух программ Лутфуллин набрал 290,20 балла (97,15 - короткая программа, 193,05 - произвольная), вторым стал Макар Игнатов (286,97; 105,08 + 181,89), третьим - Дмитрий Алиев (282,50; 96,80 + 185,70).

Ранее в воскресенье в женских соревнованиях победительницей стала Ксения Гущина.

Чемпионат Санкт-Петербурга завершится произвольными программами спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Ксения Гущина,Макар Игнатов,Дмитрий Алиев,
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