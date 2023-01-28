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50 минут назад

Стало известно о положительных изменениях состояния Костомарова

Lenta.ru

Стало известно о положительных изменениях состояния госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стало известно о положительных изменениях состояния Костомарова
Фото: ТАССТАСС

По информации телеканала, у 45-летнего бывшего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Костомаров уже общается с родными.

27 января РБК со ссылкой на свой источник подтвердил положительную динамику состояния Костомарова и добавил, что процесс восстановления будет небыстрым. «Матч ТВ» уточнил, что мужчина по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

25 января появилась информация, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Кардиологи решали, можно ли вылечить его медикаментами или потребуется операция.

Отец Костомарова рассказал о его госпитализации

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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