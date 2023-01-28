Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга

Чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили ряд ошибок в прыжковых элементах и занимают второе место. На третьем месте – юниоры Анна Москалёва и Максим Ложкин.