Тарасова отреагировала на успех россиянки Губановой

Победа фигуристки сборной Грузии Анастасии Губановой на чемпионате Европы стала «триумфом русской школы в отсутствие россиян» на соревнованиях. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передает ТАСС.

Губанова в субботу выиграла чемпионат Европы, проходящий в Финляндии (Эспоо).

«Очень рада за Настю Губанову, за этот результат, поздравляем грузинскую федерацию. Поздравляем Настю Губанову, которую знаем не понаслышке, потому что она русская спортсменка, тренирующаяся в Петербурге», - сказала Тарасова.

По ее словам, это «триумф русской школы даже в отсутствие россиян».

Губановой 20 лет, она выступает за сборную Грузии с августа 2021 года. Ранее спортсменка представляла команду России, но сменила спортивное гражданство.

Это первый весомый международный трофей спортсменки, ранее она выигрывала Кубок России среди юниоров.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (МСК) по политическим причинам отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.