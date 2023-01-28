Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
28 минут назад

Тарасова сочла победой русской школы успех Губановой на чемпионате Европы

Майк Габриелян

Победа фигуристки сборной Грузии Анастасии Губановой на чемпионате Европы стала «триумфом русской школы в отсутствие россиян» на соревнованиях. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передает ТАСС.

Тарасова отреагировала на успех россиянки Губановой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Губанова в субботу выиграла чемпионат Европы, проходящий в Финляндии (Эспоо).

«Очень рада за Настю Губанову, за этот результат, поздравляем грузинскую федерацию. Поздравляем Настю Губанову, которую знаем не понаслышке, потому что она русская спортсменка, тренирующаяся в Петербурге», - сказала Тарасова.

По ее словам, это «триумф русской школы даже в отсутствие россиян».

Губановой 20 лет, она выступает за сборную Грузии с августа 2021 года. Ранее спортсменка представляла команду России, но сменила спортивное гражданство.

Это первый весомый международный трофей спортсменки, ранее она выигрывала Кубок России среди юниоров.

«Я в шоке»: Губанова о победе на чемпионате Европы

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (МСК) по политическим причинам отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что ждет от МСК отмены коммюнике об отстранении российских спортсменов.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,Татьяна Тарасова,Николай Гуляев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители