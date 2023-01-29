Вернувшаяся из Италии фигуристка объяснила решение выступать в России

Фигуристка Мария Талалайкина призналась, что рада возвращению в Россию. Она заметила, что для нее лучше находиться в родной стране, а не в Италии, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что минувший сезон фигуристка находилась в Италии. Федерация фигурного катания на коньках России в декабре 2021 года разрешила Талалайкиной сменить спортивное гражданство.

В начале октября 2022 года появилась информация, что у девушки изменились планы. Он заявила, что желает вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына.

Позднее специалист подтвердил эти данные и рассказал, что принял ее в группу. Тренером Талалайкиной стала Галина Кашина.

Первым стартом для спортсменки в России после возвращения стал чемпионат Санкт-Петербурга. Она выступила в обеих программах, допустила ошибки.

«Несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю и что вернулась домой. Конечно, лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии», - подчеркнула Талалайкина.