СМИ сообщили об улучшении состояния Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией, откуда позднее перевели в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, а его кровь насыщали кислородом с помощью аппарата ЭКМО.