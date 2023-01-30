СМИ сообщили об улучшении состояния Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена.
«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией, откуда позднее перевели в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, а его кровь насыщали кислородом с помощью аппарата ЭКМО.
Во вторник, 24 января, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, он пришел в сознание. Вместе с тем ему все еще требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Информацию подтвердила тренер Татьяна Тарасова — по ее словам, его уже посетила супруга спортсмена, фигуристка Оксана Домнина.