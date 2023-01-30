Фигуристка Евгения Медведева стала лицом российского косметического бренда

"Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, математически точно исполняет все элементы программы и при этом дарит зрителям эмоции и красоту. Так же и бренд INFLUENCE BEAUTY с научной точностью выбирает самые современные текстуры и технологии для того, чтобы процесс создания макияжа был удобным и простым", - говорится в сообщении представителей бренда.