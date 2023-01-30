Фигуристка Евгения Медведева стала лицом российского косметического бренда

Фигуристка Евгения Медведева стала героиней первой рекламной кампании российского бренда декоративной косметики INFLUENCE BEUATY. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, математически точно исполняет все элементы программы и при этом дарит зрителям эмоции и красоту. Так же и бренд INFLUENCE BEAUTY с научной точностью выбирает самые современные текстуры и технологии для того, чтобы процесс создания макияжа был удобным и простым", - говорится в сообщении представителей бренда.
На рекламном снимке фигуристка предстала в футуристичном образе "девушки в кибер-пространстве" - с длинными волосами, выкрашенными в контрастный черный и белый цвета, и черной одежде, напоминающей наряды героинь компьютерных игр. Как полагают в компании, это побудит потенциальных покупательниц декоративной косметики "к смелым перевоплощениям".
Ранее сообщалось, что Медведева сравнила футбольных болельщиков и фанатов фигурного катания.