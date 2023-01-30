Журова сравнила выступление фигуристки-трансгендера с цирком уродов

«Я подумала, что я в каком-то цирке нахожусь, причём лет 200 назад, когда таких людей выставляли на посмешище. Ну вот это зачем делать, зачем издеваться над человеком? Я считаю, что это было бесчеловечно. Может быть, специально cделали, чтобы потом другим трансгендерам неповадно было хотеть выступать в соревнованиях. Вот, мол, посмотрите, как это будет в итоге выглядеть. Жалко человека, что его так подставили, выставив посмешищем», – заявила Журова.