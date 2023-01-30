Журова сравнила выступление фигуристки-трансгендера с цирком уродов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала показательное выступление трансгендера на церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает «Абзац».
«Я подумала, что я в каком-то цирке нахожусь, причём лет 200 назад, когда таких людей выставляли на посмешище. Ну вот это зачем делать, зачем издеваться над человеком? Я считаю, что это было бесчеловечно. Может быть, специально cделали, чтобы потом другим трансгендерам неповадно было хотеть выступать в соревнованиях. Вот, мол, посмотрите, как это будет в итоге выглядеть. Жалко человека, что его так подставили, выставив посмешищем», – заявила Журова.
Она также добавила, что Международный союз конькобежцев «сослужил плохую службу» выступавшей фигуристке.
«Я не знаю, зачем они это пытались продемонстрировать. Они, наоборот, высмеяли эту историю. Плохую службу сослужили этому человеку. Страшно, что над этим человеком все потешаются», – добавила она.
Ранее Журова заявила, если Япония продолжит оказывать давление на Россию, то Токио ждёт «сюрприз для самураев».