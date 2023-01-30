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3 часа назад

Журова сравнила выступление фигуристки-трансгендера с цирком уродов

Елена Прошина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала показательное выступление трансгендера на церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает «Абзац».

Журова сравнила выступление фигуристки-трансгендера с цирком уродов
Фото: ТАССТАСС

«Я подумала, что я в каком-то цирке нахожусь, причём лет 200 назад, когда таких людей выставляли на посмешище. Ну вот это зачем делать, зачем издеваться над человеком? Я считаю, что это было бесчеловечно. Может быть, специально cделали, чтобы потом другим трансгендерам неповадно было хотеть выступать в соревнованиях. Вот, мол, посмотрите, как это будет в итоге выглядеть. Жалко человека, что его так подставили, выставив посмешищем», – заявила Журова.

Она также добавила, что Международный союз конькобежцев «сослужил плохую службу» выступавшей фигуристке.

«Я не знаю, зачем они это пытались продемонстрировать. Они, наоборот, высмеяли эту историю. Плохую службу сослужили этому человеку. Страшно, что над этим человеком все потешаются», – добавила она.

Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы

Ранее Журова заявила, если Япония продолжит оказывать давление на Россию, то Токио ждёт «сюрприз для самураев».

Фигурное катание,Светлана Журова,Комитет госдумы по международным делам,
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