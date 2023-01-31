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31 января

СМИ: состояние Костомарова значительно улучшилось

Никита Бородкин

Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении спортсмена.

Один из собеседников издания заявил, что олимпийский чемпион чувствует себя лучше, что подтверждается и словами врачей. Второй же подчеркнул положительные перемены в анализах фигуриста.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за тяжелого состояния врачам пришлось подключить фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности.

Во вторник, 24 января, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, он пришел в сознание. Вместе с тем ему все еще требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Позднее сообщалось, что состояние фигуриста остается стабильным и он постепенно идет на поправку.

Мать Костомарова опровергла сообщения об улучшении его состояния

Костомарову 45 лет. Он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Навкой — вместе они завоевали золотую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также спортсмены дважды выигрывали чемпионат мира, трижды становились чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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