Состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении спортсмена.

Один из собеседников издания заявил, что олимпийский чемпион чувствует себя лучше, что подтверждается и словами врачей. Второй же подчеркнул положительные перемены в анализах фигуриста.

Напомним, что Костомарова госпитализировали в одну из московских клиник в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за тяжелого состояния врачам пришлось подключить фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности.

Во вторник, 24 января, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, он пришел в сознание. Вместе с тем ему все еще требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Позднее сообщалось, что состояние фигуриста остается стабильным и он постепенно идет на поправку.