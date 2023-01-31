Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного Костомарова

В состоянии фигуриста положительная динамика.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии чемпиона Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.
«Его состояние улучшается, но пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», – приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Костомарову после госпитализации может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.
10 января 45-летний фигурист был помещён в реанимацию с пневмонией. Он был подключён к аппарату ЭКМО, применяемому в экстренных случаях.
Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой стал чемпионом Игр 2006 года в Турине. Также пара дважды выигрывала чемпионат мира и три раза становилась победителем первенства Европы.