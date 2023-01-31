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31 января

Тарасова: состояние Костомарова улучшается, но необходимо подключение к аппарату ИВЛ

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В состоянии фигуриста положительная динамика.

Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного Костомарова
Фото: Championat.comChampionat.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии чемпиона Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Его состояние улучшается, но пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», – приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Костомарову после госпитализации может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января 45-летний фигурист был помещён в реанимацию с пневмонией. Он был подключён к аппарату ЭКМО, применяемому в экстренных случаях.

Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой стал чемпионом Игр 2006 года в Турине. Также пара дважды выигрывала чемпионат мира и три раза становилась победителем первенства Европы.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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