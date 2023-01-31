Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного Костомарова

В состоянии фигуриста положительная динамика.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии чемпиона Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Его состояние улучшается, но пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», – приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Костомарову после госпитализации может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января 45-летний фигурист был помещён в реанимацию с пневмонией. Он был подключён к аппарату ЭКМО, применяемому в экстренных случаях.