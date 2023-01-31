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31 января

ТАСС: у Костомарова сохраняется сепсис

Елена Прошина

Состояние здоровья госпитализированного фигуриста Романа Костомарова медленно улучшается, однако у него еще сохраняется сепсис. Об этом сообщает ТАСС.

«Все показатели медленно, но улучшаются. Проблемой остается сепсис», - заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее другой источник сообщил, что состояние Костомарова остается стабильным, он потихоньку идет на поправку.

Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован с пневмонией в одну из московских клиник 10 января, откуда его перевели в больницу в Коммунарке. Спортсмен находился в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, он был подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

СМИ рассказали об изменениях в состоянии Костомарова

24 января стало известно, что фигуриста отключили от ЭКМО, он пришел в сознание. Однако он все еще был подключен к ИВЛ. Тогда же его впервые посетила супруга, фигуристка Оксана Домнина.

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