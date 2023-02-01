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10 часов назад

Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

Чемпионат.com

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

«Роман в сознании, ещё не говорит, но уже всё осознаёт, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, её пускают в реанимацию в сопровождении врача.

Всё достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

СМИ: у Костомарова сохраняется сепсис

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. Костомаров в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист был отключён от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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