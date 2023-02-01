Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.