У Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Поступают всё новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
Как сообщает РЕН ТВ, несмотря на положительную динамику последних дней, у 45-летнего фигуриста наблюдается нарушение кровообращения. Однако источник опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у Костомарова началось отмирание конечностей и ему вскоре может потребоваться ампутация пальцев на руках и ногах.
10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Заметим, что ещё в начале 2023 года он принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.