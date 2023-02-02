У Костомарова наблюдается нарушение кровообращения

Поступают всё новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Как сообщает РЕН ТВ, несмотря на положительную динамику последних дней, у 45-летнего фигуриста наблюдается нарушение кровообращения. Однако источник опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что у Костомарова началось отмирание конечностей и ему вскоре может потребоваться ампутация пальцев на руках и ногах.

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Заметим, что ещё в начале 2023 года он принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».