Олимпийскую чемпионку Щербакову не пригласили на вручение премии ISU

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU), которая пройдет в Цюрихе 5 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Щербакова вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации "Самый ценный фигурист года". В финал голосования, помимо Щербаковой, вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

"Анна не получила приглашение на церемонию вручения премии", - сообщил источник.

Как стало известно ТАСС, на церемонии в Цюрихе будут присутствовать не все номинанты.