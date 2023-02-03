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11 часов назад

Mash: Костомарову решили ампутировать пальцы ног

Елена Прошина

Медики приняли решение ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Операцию проведут в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что отмирание тканей и нарушения в мелких сосудах у фигуриста начались из-за пребывания на ЭКМО более пяти дней. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей Костомарова. При этом спортсмен продолжает быть подключенным к ИВЛ и пока отключать его от него не планирует, что увеличивает риск развития пневмонии и сепсиса.

Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Романа Костомарова

В связи с этим врачи приняли решение ампутировать Костомарову пальцы ног, пальцы рук они пытаются сохранить. Операцию планируют провести в ближайшее время.

На данный момент фигурист дышит через трахеостому. Родные Костомарова находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Костомаров попал в больницу 10 января с сильным кашлем и болями в груди. У него диагностировали пневмонию, грипп и сепсис, в итоге его даже ввели в искусственную кому. 24 января он пришел в сознание, но его состояние по-прежнему тяжелое.

Спортсмен не может дышать самостоятельно, поэтому врачи периодически подключают его к ИВЛ.

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