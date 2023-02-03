Родные Костомарова отреагировали на сообщения об ампутации пальцев фигуриста

Брат и мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отказались комментировать сообщения СМИ о том, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног фигуриста.

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«Вы знаете, я ничего, ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините ради бога. И сейчас я занята», — заявила «Спорт-Экспрессу» мать Костомарова Валентина.

Брат спортсмена Денис сказал, что «ничего не может говорить» про новости о возможной ампутации.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Фигурист сам обратился в клинику из-за плохого самочувствия — перед госпитализацией он болел на протяжении нескольких дней, но продолжал выступать, несмотря на высокую температуру.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке. Врачам пришлось подключить Костомарова к ЭКМО. 24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.