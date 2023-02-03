Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-5° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
9 часов назад

Родные Костомарова отреагировали на сообщения об ампутации пальцев фигуриста

Газета.Ruиещё 2

Брат и мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отказались комментировать сообщения СМИ о том, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног фигуриста.

Родные Костомарова отреагировали на сообщения об ампутации пальцев фигуриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы знаете, я ничего, ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините ради бога. И сейчас я занята», — заявила «Спорт-Экспрессу» мать Костомарова Валентина.

Брат спортсмена Денис сказал, что «ничего не может говорить» про новости о возможной ампутации.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Фигурист сам обратился в клинику из-за плохого самочувствия — перед госпитализацией он болел на протяжении нескольких дней, но продолжал выступать, несмотря на высокую температуру.

Mash: Костомарову решили ампутировать пальцы ног

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке. Врачам пришлось подключить Костомарова к ЭКМО. 24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран готовы выступить против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фигурное катание,Камиль Бортничук,Роман Костомаров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители