ISU объяснил отсутствие Щербаковой среди приглашенных на премию по итогам года

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова отсутствует среди приглашенных на церемонию вручения премии по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Совет ISU посчитал, что номинанты из России или Белоруссии лично не будут участвовать в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике организации. Отмечается, что они смогут присоединиться к мероприятию виртуально.

Щербакова стала номинантом на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Федерация фигурного катания Украины потребовала убрать спортсменку из списка номинантов. Они назвали присутствие россиянки позорным.