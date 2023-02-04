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5 часов назад

ISU объяснил отсутствие Щербаковой среди приглашенных на премию по итогам года

Lenta.ruиещё 4

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова отсутствует среди приглашенных на церемонию вручения премии по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

ISU объяснил отсутствие Щербаковой среди приглашенных на премию по итогам года
Фото: 

Совет ISU посчитал, что номинанты из России или Белоруссии лично не будут участвовать в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике организации. Отмечается, что они смогут присоединиться к мероприятию виртуально.

Олимпийскую чемпионку Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих

Щербакова стала номинантом на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Федерация фигурного катания Украины потребовала убрать спортсменку из списка номинантов. Они назвали присутствие россиянки позорным.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть также золото чемпионата мира-2021.

Фигурное катание,Анна Щербакова,
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