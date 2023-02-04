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1 час назад

SHOT: Экс-фигуристу Костомарову могут ампутировать ногу

Российская Газетаиещё 5

Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу.

SHOT: Костомарову могут ампутировать ногу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Telegram-канала SHOT, Костомарову становится хуже - гангрена продолжает прогрессировать. Сначала было принято решение ампутировать Роману только пальцы на обеих ногах, однако теперь он может остаться без ноги. Некроз перешел на стопы, обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. На данный момент врачи пытаются спасти ногу. Медикам необходимо найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом врачам может помочь стентирование, впрочем, прогнозы пока не самые обнадеживающие. Никаких официальных комментариев от родственников Романа или врачей пока не последовало.

Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Костомарову

Напомним: Костомаров попал в реанимацию 10 января с диагнозом пневмония. Сейчас Роман находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По прогнозам, экс-фигурист еще долго будет в таком состоянии.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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