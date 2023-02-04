SHOT: Костомарову могут ампутировать ногу

По данным Telegram-канала SHOT, Костомарову становится хуже - гангрена продолжает прогрессировать. Сначала было принято решение ампутировать Роману только пальцы на обеих ногах, однако теперь он может остаться без ноги. Некроз перешел на стопы, обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. На данный момент врачи пытаются спасти ногу. Медикам необходимо найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом врачам может помочь стентирование, впрочем, прогнозы пока не самые обнадеживающие. Никаких официальных комментариев от родственников Романа или врачей пока не последовало.