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3 часа назад

Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у фигуриста Костомарова

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у фигуриста Костомарова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вранье!» — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.

24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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