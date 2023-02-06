Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у фигуриста Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Вранье!» — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.

24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.