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1 час назад

Фигурист Галлямов объяснил вирусную фразу своей партнерши Мишиной во время Игр-2022

Газета.Ru

Российский фигурист Александр Галлямов высказался о вирусной фразе своей партнерши Анастасии Мишиной, которую та произнесла во время Олимпийских игр — 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Фигурист Галлямов объяснил вирусную фразу своей партнерши Мишиной во время Игр-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время интервью после победы сборной России в командном турнире Игр Мишина на вопрос журналистки, заданный на английском языке, ответила «Я нихера не поняла».

«Все, кто стоял рядом, в том числе я, были в шоке (смеется). Обычно стараюсь хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, но мы были на эмоциях. В полной эйфории. Все-таки победителей не судят», — заявил Галлямов.

Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире на Играх-2022, а в личном первенстве заняли третье место.

Фигуристы — чемпионы Европы и мира, также в 2021 году вместе со сборной России они выиграли командное мировое первенство.

На прошедшем недавно чемпионате Санкт-Петербурга они победили и показали результат, превосходящий актуальный мировой рекорд.

В короткой программе спортсмены набрали 87,50 балла, а в произвольной — 162,43. При этом мировой рекорд за короткую программу составляет 84,41 балла — он был установлен на зимней Олимпиаде — 2022 китайской парой Суй Вэньцзин / Хан Цунь.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Суй Вэньцзин,Анастасия Мишина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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