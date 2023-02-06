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2 часа назад

Пётр Гуменник приступил к тренировкам после болезни

Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник сообщил, что полностью выздоровел и приступил к тренировкам.

Пётр Гуменник приступил к тренировкам после болезни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем все в порядке, полностью выздоровел, начал подготовку к финалу Гран при. Рад, что его перенесли в Питер, это отличное место, люблю выступать в «Юбилейном» — это знакомая мне арена», — цитирует Гуменника «Матч ТВ».

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, по сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золотую медаль получил Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин. Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

Фигурное катание,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Александр Самарин,
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