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27 минут назад

Фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы

Илья Родин

Известному фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы. Об этом пишет портал Prozvezd со ссылкой на источник.

Фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Костомаров находится в клинике в Коммунарке. Врачи принимают все необходимые меры, чтобы сохранить ему жизнь.

Собеседник портала пояснил, что операция уже проведена. В настоящее время специалисты больницы «смотрят, насколько ткани живы».

Костомарову могут ампутировать ногу по колено

По его словам, от этого зависит, какая тактика будет применена в дальнейшем. Источник уточнил, что не исключаются последующие операции.

Врачи опасались проводить операцию, так как предполагали, что пациент может ее не перенести из-за очень тяжелого состояния, сообщает Telegram-канал Mash.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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