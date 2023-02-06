Известному фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы. Об этом пишет портал Prozvezd со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Костомаров находится в клинике в Коммунарке. Врачи принимают все необходимые меры, чтобы сохранить ему жизнь.

Собеседник портала пояснил, что операция уже проведена. В настоящее время специалисты больницы «смотрят, насколько ткани живы».

По его словам, от этого зависит, какая тактика будет применена в дальнейшем. Источник уточнил, что не исключаются последующие операции.