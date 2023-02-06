Закарян прокомментировал отказ Щербаковой в приглашении на церемонию вручения наград

Теперь можно оценивать, какой нужен бюджет, как продвигать это все. Если получится сделать тот формат, который планировался изначально – чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте. А в этот раз на месте присутствовали только те, кто выступал на Art on Ice.