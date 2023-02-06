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3 часа назад

Закарян о том, что Щербакову не пригласили на церемонию ISU Skating Awards: «Номинантов специально не приглашали. У нас не такой серьезный бюджет»

Sports.ru

Основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград.

Закарян прокомментировал отказ Щербаковой в приглашении на церемонию вручения наград
Фото: sports.rusports.ru

Церемония прошла накануне в Цюрихе. Победа в номинации «Самый ценный фигурист», на которую претендовала Щербакова, досталась американцу Нэтану Чену.

«Ее фамилия была в списках, ее включили за большие заслуги. А насчет ее продвижения по сетке – здесь вопрос к жюри, на которое я никакого влияния не имел. И я не заметил, чтобы ISU как-то противился номинации Анны. Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные. И никакой внутренней игры тут не было.

Не было такого, чтобы номинантов специально приглашали. Хотел бы подчеркнуть – у нас был не такой серьезный бюджет, чтобы приглашать большое количество людей. Эта премия была своего рода пробным шаром – мы смотрели, как и что улучшить в будущем.

Теперь можно оценивать, какой нужен бюджет, как продвигать это все. Если получится сделать тот формат, который планировался изначально – чтобы делать премию сразу после чемпионата мира, то и приглашать никого не надо будет, ведь все останутся на месте. А в этот раз на месте присутствовали только те, кто выступал на Art on Ice.

Специально была приглашена только Катарина Витт для вручения премии «За жизненные достижения». Остальным номинантам приглашений не рассылалось. Больше скажу – даже разговоров не было, чтобы делать так», – сказал Закарян.

Фигурное катание,Ари Закарян,Катарина Витт,Анна Щербакова,
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