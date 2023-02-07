В Минспорта высказались о госпитализации Костомарова

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
"Мы все переживаем, вся спортивная семья переживает за здоровье нашего выдающегося спортсмена, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Какие-то детали, связанные с лечением и с сегодняшним состоянием, я, к сожалению, не могу оценивать.
Компетентные врачи сделают все необходимое для того, чтобы он в ближайшее время максимально был здоровым и чтобы близкие и родные его увидели", - передает слова Матыцина ТАСС.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в "Коммунарке". Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.
24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.
Сообщалось также о том, что Костомарову могут ампутировать пальцы или даже часть ноги.
Ранее Татьяна Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у фигуриста Костомарова.