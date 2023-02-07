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1 час назад

В Минспорта высказались о госпитализации Костомарова

Газета.Ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

В Минспорта высказались о госпитализации Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы все переживаем, вся спортивная семья переживает за здоровье нашего выдающегося спортсмена, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Какие-то детали, связанные с лечением и с сегодняшним состоянием, я, к сожалению, не могу оценивать.

Компетентные врачи сделают все необходимое для того, чтобы он в ближайшее время максимально был здоровым и чтобы близкие и родные его увидели", - передает слова Матыцина ТАСС.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в "Коммунарке". Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО.

24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.

Сообщалось также о том, что Костомарову могут ампутировать пальцы или даже часть ноги.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла новость о возможной ампутации части ноги у фигуриста Костомарова.

Фигурное катание,Олег Матыцин,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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