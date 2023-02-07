Telegram-канал «112» утверждает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге в рамках операции, целью которой было «убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток».

Канал утверждает, что на одной стопе ткани удалось зачистить, но на второй зона поражения оказалось слишком большой и голеностоп пришлось полностью ампутировать. «112» отмечает, что Костомаров находится в сознании.

По данным ТАСС, спортсмену ампутировали обе стопы.

10 января СМИ написали, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

Позже отец Костомарова подтвердил, что его сын был госпитализирован. Он отмечал, что фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.