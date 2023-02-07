Роман Костомаров: биография, личная жизнь, карьера

Роман Костомаров – один из самых известных российских фигуристов, который проделал большой и нелегкий путь к заветному олимпийскому золоту.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает, как начинал Роман Костомаров, через что ему пришлось пройти, чтобы занять высшую ступеньку на олимпийском пьедестале и как сложилась его личная жизнь.

Видео дня

Первые тренировки

Рома Костомаров родился в 1977 году в самой обычной московский семье: мама – повар, папа – электрик. Мальчик с детства интересовался спортом, но ни с плаванием, ни с гимнастикой не сложилось. А в 1986 году он впервые оказался на катке Дворца АЗЛК, и дело пошло. Начал тренироваться у тренера Светланы Алексеевой, а пару нашел в 1988 году, его первой партнершей стала Екатерина Давыдова. Кроме Светланы Алексеевой, их тренировали Катина мама Лидия Караваева, а также Олег Филиппов и Олег Эпштейн. Они прекрасно выступали, а в 1996 году они стали чемпионами мира среди юниоров. Но переход во взрослый спорт оказался очень сложным для обоих.

Серьезные провалы

В 1997 году – на Универсиаде в Корее – после первого танца Роман Костомаров и Екатерина Давыдова были третьими, хотя претендовали на второе место. На следующий день Роману стало плохо, и он пропустил соревнования, что разозлило руководительницу их группы. А позже он позволил себе выпить и некрасиво высказаться о ней, причем она это случайно услышала. Пару сняли с турнира.

На соревнованиях в Австрии Роман Костомаров и Екатерина Давыдова заняли третье место. Роман на радостях решил выпить с другом, что окончилось разгромом гостиничного номера и даже нападением на прохожих. Роману выставили огромный счет и не допустили до показательных выступлений.

Путь к победе

На путь исправления Роман Костомаров встал в 1998 году, когда его пригласила тренер Наталья Линичук на тренировки в Америку. Сначала его поставили в пару к Татьяне Навке, затем он начал кататься с Анной Семенович. В 2000 году они выиграли серебро на чемпионате России. Но их пара распалась, и Роман Костомаров вновь стал тренироваться с Татьяной Навкой. Жизнь в Америке давалась тяжело, на расходы у него было 150 долларов в месяц.

Пару Романа Костомарова и Татьяны Навки начал тренировать Александр Жулин, который тогда был мужем Татьяны. В 2002 году к тренировочному процессу присоединилась Елена Чайковская в качестве консультанта. На первой своей Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити они оказались лишь десятыми, но год от года продолжали прогрессировать. На чемпионатах России дважды занимали второе место, а в сезоне 2022/03 стали чемпионами. На чемпионатах мира с каждым разом они выступали все лучше и лучше: в 2001 году – 12 место, в 2002 году – 8 место, в 2003 году – 4 место, а в 2004 году – заслуженное первое.

Лучшим для пары Романа Костомарова и Татьяны Навки стал сезон 2005/06 года. Они выиграли Гран-При, стали чемпионами России и Европы и самое главное – взяли олимпийское золото в Турине, где блестяще откатали все свои программы. После этой Олимпиады спортсмены решили завершить спортивную карьеру.

После спорта

Завершив спортивную карьеру, Роман Костомаров не исчез из поля зрения публики. Он участвовал в первом проекте Ильи Авербуха «Звезды на льду», потом катался в «Ледниковом периоде», снимался в шоу «Маска», сыграл в сериале «Жаркий лед» и в драме «Убить короля».

Личная жизнь Романа Костомарова

Первый раз Роман Костомаров женился в 2004 году. Его избранницей стала фигуристка Юлия Лаутова, которая выступала за Австрию. Спустя три года брак распался, поскольку много времени они были вынуждены проводить в разлуке.

Второй женой Романа Костомарова стала фигуристка Оксана Домнина, правда не сразу. В 2011 году у них родилась дочь. Но Роман не торопился заключать брак. А Оксана вдруг увлеклась актером Владимиром Яглычем, правда в 2014 году они расстались. Роман Костомаров не стал упускать момент, а женился на Оксане.

Что происходит с Романом Костомаровым сейчас