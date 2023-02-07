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1 час назад

Канадка Дюамель отреагировала на пост Валиевой об ОИ в Пекине

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на пост российской фигуристки Камилы Валиевой, посвященный победе РФ на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Ее слова приводит «Чемпионат».

Канадcкая фигуристка отреагировала на пост Валиевой об ОИ в Пекине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дюамель пожаловалась, что спустя год ни американские, ни японские фигуристы не получили своих медалей.

«Я хочу видеть пресс-релиз, что МОК и WADA делают все для того, чтобы эта ситуация решилась», — добавила она.

Ранее Валиева у себя в соцсетях опубликовала пост, посвященный годовщине ОИ — 2022. Российская фигуристка напомнила, что РФ выиграла командный турнир на соревнованиях в Пекине. Она отметила, что испытывала невероятные эмоции после того проката. Также она поблагодарила всех участников команды.

При этом, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой. В итоге церемонию отложили и до сих пор никто из спортсменов не получил медалей.

Фигурное катание,Камила Валиева,Меган Дюамель,Всемирное антидопинговое агентство,
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