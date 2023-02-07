Канадcкая фигуристка отреагировала на пост Валиевой об ОИ в Пекине

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на пост российской фигуристки Камилы Валиевой, посвященный победе РФ на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Ее слова приводит «Чемпионат».

Дюамель пожаловалась, что спустя год ни американские, ни японские фигуристы не получили своих медалей.

«Я хочу видеть пресс-релиз, что МОК и WADA делают все для того, чтобы эта ситуация решилась», — добавила она.

Ранее Валиева у себя в соцсетях опубликовала пост, посвященный годовщине ОИ — 2022. Российская фигуристка напомнила, что РФ выиграла командный турнир на соревнованиях в Пекине. Она отметила, что испытывала невероятные эмоции после того проката. Также она поблагодарила всех участников команды.