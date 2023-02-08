— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику, проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а поскольку здесь соединилось, что мне очень нравится вести, всё совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то. Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнёршу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает. — сказал АлекАлексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.