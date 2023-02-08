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2 часа назад

Ягудин объяснил, почему не выступает в «Ледниковом периоде» в качестве участника

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал о том, почему не принимает участие в «Ледниковом периоде» как участник.

— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?

— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику, проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а поскольку здесь соединилось, что мне очень нравится вести, всё совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то. Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лёх, лучше б ты вёл! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнёршу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает. — сказал АлекАлексей Ягудин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Фигурное катание,Видео,Алексей Ягудин,Илья Авербух,
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