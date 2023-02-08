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52 минуты назад

Татьяна Тарасова — Роману Костомарову: верим, что всё будет хорошо!

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, ему исполняется 46 лет.

«Рома, с Днём рождения! Мы всегда рядом! Мы верим, что всё будет хорошо!» — написала Тарасова в соцсетях, разместив фото с Романом, его супругой Оксаной Домниной и их сыном.

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10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

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