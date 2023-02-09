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51 минуту назад

Бузова обратилась к Костомарову: я верю, что ты сможешь побороть все

Газета.Ruиещё 6

Певица Ольга Бузова обратилась к фигуристу Роману Костомарову в день его рождения.

Бузова обратилась к Костомарову: я верю, что ты сможешь побороть все
Фото: ТАССТАСС

"Я верю, что такой сильный человек, как ты, сможет побороть все. Ты — легенда. Ты — гордость всей нашей страны. С днем рождения", - написала Бузова в своем Telegram-канале.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист находится в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей. О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке. Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. С 24 января спортсмена отключили от аппарата. Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и отметила силу духа его супруги Оксаны Домниной.

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