Новицкий: иностранные фигуристы ведут себя неэтично в ситуации с Валиевой

«Иностранные фигуристы ведут себя неэтично в ситуации с Валиевой, публикуя претензии в её адрес. Наши атлеты своей кровью завоевали золотые награды командных соревнований на Играх-2020 в Пекине», — цитирует Новицкого RT .

Валиева сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной, в конце декабря 2021 года, на тот момент ей было 15 лет. Результат был обнародован только в феврале, во время Олимпиады в Пекине, после завоевания фигуристкой золота в командном турнире. Она была временно отстранена от соревнований, но успешно оспорила санкции и успела выступить в одиночном катании, где заняла четвёртое место.