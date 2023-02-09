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1 час назад

Новицкий: иностранные фигуристы ведут себя неэтично в ситуации с Валиевой

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Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий заступился за российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне нападок в её адрес со стороны иностранных спортсменов.

Новицкий: иностранные фигуристы ведут себя неэтично в ситуации с Валиевой
Фото: BetassistBetassist

«Иностранные фигуристы ведут себя неэтично в ситуации с Валиевой, публикуя претензии в её адрес. Наши атлеты своей кровью завоевали золотые награды командных соревнований на Играх-2020 в Пекине», — цитирует Новицкого RT.

Валиева сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной, в конце декабря 2021 года, на тот момент ей было 15 лет. Результат был обнародован только в феврале, во время Олимпиады в Пекине, после завоевания фигуристкой золота в командном турнире. Она была временно отстранена от соревнований, но успешно оспорила санкции и успела выступить в одиночном катании, где заняла четвёртое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Сергей Новицкий,
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