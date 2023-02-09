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49 минут назад

Костомарову грозит ещё одна ампутация из-за прогрессирующего некроза верхних конечностей

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может перенести ещё одну операцию, сообщает «Пятый канал».

По информации источника, у титулованного фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей. Костомаров не может согнуть пальцы. Врачи борются с некрозом и стараются спасти живые ткани на конечностях, чтобы предотвратить новую ампутацию.

Напомним, Костомаров уже перенёс ампутацию левой стопы, которая была поражена некрозом и сепсисом. Сообщалось, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги, благодаря чему её ампутация не потребуется. В других источниках появилась информация, что Костомаров всё-таки перенесёт операцию по ампутации правой стопы.

Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.

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