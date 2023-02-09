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25 минут назад

Спортивный врач рассказал о сроках восстановления Костомарова

Газета.Ruиещё 1

Руководитель Центра спортивной медицины Московской области, заслуженный работник здравоохранения России Александр Алешин рассказал о сроках восстановления олимпийского чемпиона Романа Костомарова, передает издание "Подмосковье сегодня".

"Поддержка семьи, близких людей – это первое. Поддержка физическая и моральная. Возможно, потребуется и специальный психолог. Роману нужно помочь включить свои внутренние резервы. На такое восстановление уходит много времени – полгода, год, бывает, даже несколько лет", - заявил Алешин.

В СМИ разнится информация: некоторые издания сообщают об ампутации одной стопы, левой, другие пишут, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах. Про обе стопы 7 февраля сообщил ТАСС. Фигурист в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарову грозит ещё одна ампутация

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Ранее сообщалось, что Алешин предположил, что у олимпийского чемпиона Романа Костомарова может быть диагностирован сахарный диабет.

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