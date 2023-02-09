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25 минут назад

Первый тренер Костомарова о необходимости ампутации: иначе бы он умер

Газета.Ru

Лидия Караваева, первый тренер олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала, что фигурист сам дал добро на ампутацию, передает "Комсомольская правда".

Первый тренер Костомарова о необходимости ампутации: иначе бы он умер
Фото: Mark Baker/APMark Baker/AP

"Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет", - заявила Караваева.

В СМИ разнится информация: некоторые издания сообщают об ампутации одной стопы, левой, другие пишут, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах. Про обе стопы 7 февраля сообщил ТАСС. Фигурист в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарову грозит ещё одна ампутация

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Ранее сообщалось, что руководитель Центра спортивной медицины Московской области, заслуженный работник здравоохранения России Александр Алешин рассказал о сроках восстановления олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

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