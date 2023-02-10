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25 минут назад

Валиева — о подготовке к выступлениям: нельзя думать, что на тебя сейчас смотрит весь мир

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как настраивается перед выступлениями. 16-летняя спортсменка призналась, что прокручивает номер в голове перед прокатом и почти никогда не слушает музыку.

Валиева рассказала, как настраивается перед выступлениями
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Перед выходом на лёд я только один раз слушала музыку. Обычно это полное погружение в себя, я внутри себя и прыгаю, и катаю. Вдох-выдох, поехала кататься.

Когда встаю, нельзя думать, что сейчас на тебя смотрит весь мир. О нет. Есть я, лёд и зрители, для которых я катаюсь и рассказываю свою программу. Когда идёт сам номер, думаю только об этом: сейчас прыжок, крюк, выкрюк», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Напомним, в новогодние праздники Валиева дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», где исполнила роль Богини.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Навка,
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