Валиева рассказала, как настраивается перед выступлениями

Когда встаю, нельзя думать, что сейчас на тебя смотрит весь мир. О нет. Есть я, лёд и зрители, для которых я катаюсь и рассказываю свою программу. Когда идёт сам номер, думаю только об этом: сейчас прыжок, крюк, выкрюк», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».