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48 минут назад

Камила Валиева: «Номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне. Не ожидала, что он зайдет прям настолько, но это очень-очень круто»

Sports.ru

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о показательном номере после чемпионата России в Красноярске, когда она выступила в образе Уэнсдэй Аддамс.

Валиева поделилась подробностями о создании номера "Уэнсдей"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Музыку для номеров чаще всего предлагает Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна (Тутберидзе) тоже. Я иногда предлагаю. Например, номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне.

Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдэй» сразу, как он вышел», – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Фигурное катание,Камила Валиева,Даниил Глейхенгауз,
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