Скобрев рассказал о состоянии Костомарова

«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко. Жена к нему приходит каждый день», — сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.