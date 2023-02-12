Скобрев рассказал о состоянии Костомарова

Двукратный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.
«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко. Жена к нему приходит каждый день», — сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».