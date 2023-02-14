СМИ: Фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

Российский фигурист Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих кистей. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на своего источника.

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"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", — сообщил источник.

Отмечается, что эта информация пока не подтверждена.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист находится в сознании, но продолжает пребывать в реанимации под пристальным присмотром врачей. Позже Иван Скобрев рассказал о том, что спортсмен толком не может разговаривать. О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января.