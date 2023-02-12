Фигуристка Боброва снялась обнаженной на Мальдивах

«Над моей самооценкой еще работать и работать. Максимум что могу — делать и выкладывать вот такие фото», — призналась спортсменка.

Екатерина Боброва в июле 2016 года вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, а в апреле 2019 году у них появился на свет сын Александр. Олимпийская чемпионка скрывала беременность, и рассекретила свое положение за месяц до родов. Знаменитость позже признавалась, что не хотела делать «шумиху» и наслаждалась тихим семейным счастьем.