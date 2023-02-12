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1 час назад

Фигуристка Екатерина Боброва снялась обнаженной на Мальдивах

Газета.Ru

Фигуристка Екатерина Боброва снялась обнаженной на Мальдивах и опубликовала фото в соцсетях. Она позировала, лежа на качелях.

Фигуристка Боброва снялась обнаженной на Мальдивах
Фото: buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Над моей самооценкой еще работать и работать. Максимум что могу — делать и выкладывать вот такие фото», — призналась спортсменка.

Фолловеры знаменитости восхитились снимком: «Афродита», «Топ-модель», «Ого, крутая», «Вау, потрясающая фигура», «Очень все красиво», «Какой шикарный кадр», «Потрясающе».

Екатерина Боброва в июле 2016 года вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, а в апреле 2019 году у них появился на свет сын Александр. Олимпийская чемпионка скрывала беременность, и рассекретила свое положение за месяц до родов. Знаменитость позже признавалась, что не хотела делать «шумиху» и наслаждалась тихим семейным счастьем.

Фигуристка рассказывала, что ей тяжело было вернуться на лед после рождения ребенка, и она очень благодарна супругу за поддержку в тот непростой период.

Ранее 55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной для Interview Magazine.

Фигурное катание,Памела Андерсон,Екатерина Боброва,
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