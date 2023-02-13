Аделия Петросян примет участие в фестивале "Влюбленные в фигурное катание"

Победительница второго этапа Гран-при России Аделия Петросян выступит на фестивале "Влюбленные в фигурное катание", организатором которого является Департамент спорта города Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили организаторы шоу.

Петросян 15 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров. В нынешнем сезоне в ее активе победа на втором этапе Гран-при России в Сочи.