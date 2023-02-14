Запашный высказался о возвращении Костомарова к нормальной жизни

Вполне возможно, что Роман сможет заняться какой-то преподавательской деятельностью. Но он ещё молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь. Хотя сейчас говорить об этом, конечно, рано», — приводит слова Запашного «Москва онлайн».