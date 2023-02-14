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1 час назад

Дрессировщик Запашный высказался о перспективах возвращения Костомарова к нормальной жизни

Чемпионат.com

Дрессировщик Аскольд Запашный высказался о состоянии здоровья своего близкого друга, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. После продолжительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, что привело к некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы и пальцы рук.

Запашный высказался о возвращении Костомарова к нормальной жизни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие. Я бесконечно уважаю Рому, очень его люблю как человека. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Но у фигуриста она зависит от ног.

Вполне возможно, что Роман сможет заняться какой-то преподавательской деятельностью. Но он ещё молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь. Хотя сейчас говорить об этом, конечно, рано», — приводит слова Запашного «Москва онлайн».

Фигурное катание,Роман Костомаров,Аскольд Запашный,
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