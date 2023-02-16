Ученик Тутберидзе одержал победу на первенстве России среди юниоров

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершились выступления с произвольной программой в соревнованиях юношей. Лучший результат показал ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Второе место занял Лев Лазарев из ЦСКА, третьим стал Григорий Фёдоров.