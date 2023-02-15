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43 минуты назад

Бывший Агент Юлии Началовой попросила не сравнивать их ситуацию с Романом Костомаровым

Чемпионат.com

Анна Исаева, бывший агент певицы Юлии Началовой, высказалась относительно сравнения трагедии своей подопечной с болезнью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Бывший Агент Началовой попросила не сравнивать их ситуацию с Костомаровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожалуйста, не усугубляйте. Не говорите о чей-то сломанной жизни в проброс, в качестве примера. Это целая чья-то жизнь, и есть близкие, в душе которых каждое слово отзывается набатом. Не позволяйте себе распущенности в отношени

Живи, Рома! И пусть произойдёт Чудо!», — написала Исаева на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что после проведения ампутации на кистях рук спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Фигурное катание,Анна Исаева,Роман Костомаров,
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