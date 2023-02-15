Бывший Агент Началовой попросила не сравнивать их ситуацию с Костомаровым

«Пожалуйста, не усугубляйте. Не говорите о чей-то сломанной жизни в проброс, в качестве примера. Это целая чья-то жизнь, и есть близкие, в душе которых каждое слово отзывается набатом. Не позволяйте себе распущенности в отношени